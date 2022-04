Mustapha BOUSSADI

Je suis polyvalent, j'ai développé mes compétences en peinture industrielle (au pistolet) et dans les travaux de rénovation (enduits et peintures). Je travaille régulièrement pour des agences d'intérim, pour des chantiers ou des sociétés spécialisées dans la confection de machines industrielles. Mobile géographiquement, j'interviens dans toute l'île-de-France. Autonome dans mes activités, je suis ponctuel et cultive l'amour du travail bien fait !



Mes compétences :

Aluminium