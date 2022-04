• Consultant mainframe ZOS - COBOL, JCL, DB2, CICS, IMS,Endevor, Xpediter, PDtools, RDZ.



• Formateur mainframe MVS, COBOL, JCL, DB2, Outils Compuware et PDtools d'IBM, RDZ



• Spécialiste migration COBOL vers V4, V5 et V6



• Maîtrise du processus de gestion de projets et TMA.



• Bon relationnel, très investi, très autonome.



Mes compétences :

IMS

CICS

RDZ

PDTools File Manager Debug Tool Fault Analyzer

COBOL

JCL

ZOS

DB2