Jeune algérien beaucoup d'expérience dans le domaine de la grande distribution et le management stratégique, maitrise de la comptabilité et du management ayant la capacité de diriger des groupes de travail dans le commerce la distribution et le service apres vente mon portefeuil client à atteint les 400 grossistes au temps de mon expérience dans la distribution des produits de la papetrie



Mes compétences :

Informatique