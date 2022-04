Mustapha CHAKIRI

J'aimerais obtenir une expérience professionnelle au niveau informatique et en cadre de ma formation en techniques de gestion.

Mon habileté à prendre des décisions innovatrices et mes aptitudes en conception de capacité de gestion me permettraient d'accroître la clientèle de l'entreprise et d'augmenter ses revenus.



Mes compétences :

Linux

Wordpress

Adobe Photoshop

Logiciel JBS COMPTA

Réseau local

Programmation informatique

Création d'entreprise

Bureautique

Comptabilité

Base de données