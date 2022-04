Mustapha CHARQAOUI

PRÉSENTATION:

-France(travail/Études)

-Marrakech(naissance et Nostalgie)

-Rabat,Tanger et marrakech(co-développement et coopération social et économique)entre les deux rives

(méditerrané)et L'Afrique/Promouvoir l'image de coopération et le co-developpement entre la France et

le Maroc



ÉTUDES:

2006 - 2008 (Institut BIOFORCE)D.U

Manager des projets social et solidaire en Afrique et pays tropicales

1992 - 1994 Technique et Essai Plasturgie

1990 - 1992 I.T.E.C

Chimie Macrobiotique(peaux et cuir Double Face)

1978 - 1980 C.N.M.A

Mécanisme et Machine Agricole



DIPLÔMES:

Depuis 1994:Technicien au montage polyvalent essai et

conception

-Technicien et responsable de production

Peaux cuir double face(MÉRINOS ET REPTILES)

-B.T.S Mécanisme et Machine Agricole

EXPÉRIENCES:

Depuis 1994 -2012 Technicien en montage Polyvalent en Plastiquage( essai et conception)ETs:PLASTIC-ALPES

1980 -1990

Responsable de production:peaux et cuir double Face et fourrure:ETs:G.NEID

1976 -1978:Technicien:RENAULT(machine agricole)



2008-2009 Coordinateur Développement Manager

GROUPE: C.I.O.A



SECRÉTAIRE GÉNÉRALE:C.A.C 38

- (Coordination des Associations Citoyenne de L'ISERE



-2008-2009 FONDATEUR:

*INITIATIVES DIASPORA ET DÉVELOPPEMENT

(RHÔNE-ALPES-MAROC)



Mes compétences :

Relaxation

RIGOUREUX