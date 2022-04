Mustapha CHEMAI

Je suis consultant indépendant, spécialisé dans les métiers de la dématérialisation avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle. J'ai une double expertise en informatique de gestion et pratiques commerciales & marketing. Je pilote des projets d'implémentation de systèmes d'archives numériques et papier conformes aux normes et réglementations en vigueur ainsi que des projets d'industrialisation et d'automatisation de processus métier (courrier entrant/sortant, dossier à instruire/à archiver).



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Avant vente

Business development

Numérisation industrielle

GED

Archivage électronique à valeur probatoire

Project Management Office