Mustapha CHIKHI

Titulaire d'un DUT Techniques de Commercialisation et d'une Licence Professionnelle Management et Gestion Commerciale. 9 ans d'expérience commerciale et managériale dans différents secteurs d'activités.



Mes compétences :

Connaissances commerciales

Expériences professionnelles multiples

Sens du commerce

Sens des responsabilités et implication

Esprit d'initiative et du travail en équipe

Autonome et rigoureux

Gestion de portefeuille clients

Persuasif et organisé

Aisance relationelle

Capacité d'adaptation et goût pour les défis

Management commercial

Encadrement de forces de ventes et de projets

Conception de supports de vente

Gestion de points de vente

Word – Excel – Powerpoint

SAP

Internet

Thunderbird

Akio

ViaTelecom

Sens de l'humour