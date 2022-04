Mustapha DAFIR



Retraité des FRA (Colonel) le 31/01/2013

Né le 06/01/1951 à Casablanca

Marié, père de trois enfants

Email: dafirmus@gmail.com



Formation

1972 -1977 Diplôme de l’Ecole Royale Air, ingénieur d’état option pilote, Marrakech, Maroc

1978 Diplôme de moniteur pilote, Marrakech, Maroc

1981 Diplôme de Sous-chef de patrouille chasse

1984 Diplôme de l’Ecole des Capitaine, SOS, USA

1985 Diplôme de chef Moniteur

1988 Diplôme de l’Ecole d’Etat-major, Kenitra, Marrakech, Maroc

1997 Diplôme de Commandant de Bord transport

1998 Diplôme de l’Ecole de Guerre, AWC, USA

2003 Attestation sur le management stratégique

Attestation sur la bonne gouvernance

2005 Certificat de Gorges Marshall center for security studies

2006 Certificat de communication, Centre International Kofi Annan de maintien de la paix, Ghana

Expériences professionnelles

1978-1980 Moniteur de pilote d’avion : Formation et emploi.

1980-1983 Commandant : Mise sur pied d’un escadron de reconnaissance.

1983-1984 Charge de formation : Elèves pilotes des Emirats Arabes Unies au sein de la Division d’Instruction au Pilotage (DIP) Marrakech.

1984-1989 Chef des opérations, Adjoint au Commandant, puis Commandant de la DIP.

1989-1990 Directeur d’études adjoint : Ecole de formation des sous-officiers des FRA.

1990-1997 Chef du bureau d’instruction : Division Ecoles de l’EMA/FRA.

1998 Chef du bureau d’instruction : Division Opérations de l’EMA/FRA.

1998-2001 Commandant en Second et Chef des opérations : Secteur Aérien et 4°BAFRA.

2001-2005 Chef de département : Collège Royal d’Enseignement Militaire Supérieur. (CREMS)

2005-2006 Chef de section : Service de Contrôle, Opérationnel, Technique et Administratif SCOTA/EMA/FRA.

2006-2008 Porte-parole Militaire : Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire. (ONUCI)

2011-2013 Chef de Division Social de l’Inspection des Forces Royales Air

Expérience Aéronautique

• Heures de vol : Plus de 2400

• Avions pilotés : T6G, FOUGA MAGISTER, T33, T34C, OV10, ALPHA JET et KING200/300.

Principales Publications

• « De la stratégie à la doctrine une littérature militaire profuse et absconse. »

• « La communication » (Document CREMS)

• « L’emploi des forces aériennes.» (Document CREMS)

• « La planification des opérations aériennes. » (Document CREMS)

• Blog: http://sekiat.blogspot.com

Informatique

Excel, Word, Power Point : excellentes connaissances

Langues

Arabe/ Français /Anglais : Parfait trilingue avec quelques notions de l’allemand





Mes compétences :

Leadership

Gouvernance

Strategie

Défense t Sécurité

Communication