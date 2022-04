Mustapha DARDOUR

- Responsable de 70 véhicules poids lourds de transport de matières inflammables et de 20 véhicules frigo transport international

- Je veille sur le suivi de leurs maintenances curatives et préventives…

- Le suivi des camions sur GPS : Analyse d’activité, Analyse de marche et arrêt, Analyse d’activité / kilométrage et Analyse de type d’alarme…

- La formation des chauffeurs : procédures de conduite (Conduite préventive), chargement, déchargement pour le transport des matières inflammables.

- Rapport d’Enquête Accident / Presque Accident / Condition de Travail Insatisfaisante

- Test de compétence chauffeurs: Inspection avant départ, Chargement, conduite et déchargement;

- Rédaction d'un manuel chauffeurs SATDH

- Scénario et Exercice d'une situation d'urgence