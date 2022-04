Maître de conférence enseignant au cetren universitaire Nour Bachir el bayadh et enseignant au faculté de science et au département de pharmacie de sidi bel abbes et oran



Auteurs de plusieurs articles internationales dans le domaine de phytothérapie et encadreur des projet de fin f’étude aussi dans ce domaine d’un nombre important de thème



Membre de comité international de séminaires dans le domaine de phytothérapie, phytochime et pharmacognosie



Mes compétences :

Phytothérapie

phytochimie