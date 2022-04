Mustapha DJEBBAR

Diplômé de l’I.S.A.T (Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports) en 2005 et fort d'une expérience de 4 ans comme consultant au sein de CATEP CONSEIL, cabinet spécialisé en intégration d'outils de gestion de projets et PMO, je perfectionne à l'heure actuelle mes compétences en gestion de projets avec une expertise technico-fonctionnelle sur l'outil de gestion de projets PLANISWARE (anciennement OPX2)



