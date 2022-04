Mustapha DOUAIDI

1. Cursus universitaire:

- BAC. bilingue en Sciences expérimentale, année 1972 (Oran, lycée Ibn Badis).

- Ingéniorat d'Etat, en Transport et Trx neufs, année 1977 (Institut Algérie du pétrole de Boumerdes).

- Master en ingénierie des Sciences sociales & major de promotion (Université de Lille ), ans 2005/06.

- Doctorant-chercheur à la faculté des Sciences environnementales de l'université d'Oran, année 2014.



2. Cursus professionnel:

- Ingénieur d'étude et travaux à SONATRACH/RTO, année 1979/89.

- Ingénieur en chef à SONATRACH/RTO, année 1990/1999.

- Chef de projet à SONATRACH/RTO, année 2000/2002.

- Directeur d'engineering, projet CAMISEA, Pérou, année 2003/2005.

- Directeur technique et développement à STH spa, 2008/2009.



3. Organisation humanitaire:

- Directeur général des droits de l'homme universel auprès du FICODUN, ONG sous les bons offices des Nations unis et de l'union Européenne. Membre observateur également.



4. Activités associatives:

- Vice président de l'AIED/IAP.

- Membre des collectionneurs du gouvernorat du grand Alger.

- Membre de Lions club.

- Membre et parapentiste de PERUFLY.

- Membre de l'UPI, union des prestidigitateurs.