Mustapha El-Amine OUGOUADFEL

Actuellement analyste d’affaires et conseiller financier, exerçant en tant de professionnel libre, je suis issu du secteur bancaire et financier en Algérie.



J'ai créé ma propre structure depuis mai 2015 à Alger, en m’associant à différentes sociétés de prestations de services au niveau international (France-Maroc-Algérie).



Dans le cadre du développement de nos activités, je propose mes services, soit les tâches suivantes :



- Analyser les besoins du client ;

- Occuper la fonction de liaison entre le coté affaires du client et les différents prestataires et parties prenantes;

- Analyser le domaine des affaires dans lequel souhaite se lancer le client ;

- Proposer des solutions et/ou des recommandations ;

- Optimiser les processus d’affaire existant afin de les rendre plus performants ;

- Assurer le pilotage du projet (en amont et en aval).



Ayant également comme associés et partenaires, différents profils aux compétences variées, notamment en fiscalité, GRH, architecture/urbanisme. Nous proposons ainsi une offre complète et adaptée au climat des affaires qui comprend :



- Obtention de l’assiette de terrain (auprès d’un particulier ou via montage d’un dossier de concession) ;

- Création de l’entreprise et/ou extension de l’entreprise existante aux activités liées au secteur de l’investissement objet du contrat ;

- Prise en charge des externalisations auprès de partenaires (architecture et urbanisme durable, études énergétiques, décoration intérieure, négoce de tous produits : mobiliers, luminaires, accessoires et équipements pour l’habitation et matériaux divers) ;

- Pilotage du projet jusqu’au lancement de l’exploitation (acquisition de l’équipement pour le compte du client, suivi des différents chantiers –administrative/physique - ;

- Prospection, montage et mise en place de contrats de distribution/fourniture .etc ;

- Montage, étude et mise en place de du financement nécessaire au projet (subvention de l’état, montage de dossier de crédit auprès d’organismes financiers).



Ainsi que diverses autres prestations adaptées à vos besoins, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Polyvalence, Créativité, Initiative

MS Office, Photoshop, notion en maintenance

Delta-V8, P. Lease, GED Workflow (OnBase)

Gestion de projet

Process Engineering

Analyse financière

Lutte anti-blanchiment

Formation LEAN

Business Plan

Eco-entreprenariat