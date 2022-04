Mustapha EL ASSAAD

Bonjour Madame,Monsieur,



Diplômé DTS en production graphique de l’institut spécialisé de la technologie appliquée arts graphique (ISAG), et aussi d’une formation qualifiante en gestion d’imprimerie en ISAG de Casablanca, j'ai décidé d'élargir mes compétences professionnelles d'où mon choix de poursuivre mes études en licence professionnelle packaging à l'Université de Lille.



J'ai l'opportunité aujourd'hui de réaliser un stage conventionné de 12 semaines. La raison pour laquelle je vous adresse ma candidature pour un stage développement d'emballages. Elle me permettra d'enrichir et d'élargir mes compétences en mettant à disposition mon savoir-faire et mes compétences.



Espérant vous rencontrez très prochainement lors d'un entretien de motivation, je vous prie de recevoir mes sincères salutations.