RESPONSABLE DEPARTEMENT INCENDIE & RISQUES TECHNIQUES



Mes compétences :

Analyse des risques industriels

Rédaction de contrats et avenants complexes et mon

Visites de risques et rédaction de rapports de pré

Assurances

Dommages

Rédaction

Rédaction des contrats

Tarification

Développement de solutions informatiques

Manager une équipe de gestionnaires

Maîtrise des tarifs TRI et TRE