Mustapha EL JOUAOUI

Distribution de l'énergie électrique

Electrification rurale et des zones industrielles

ENERGIE SOLAIRE, Dimentionnement des installions solaires pour la production d'électricité, pompage eau et chauffage.

FORMATION, sur l'électrotechnique et l'énergie solaire.

Elaboration d'applications interactives et pédagogiques.

Informatique et audio visuel.

Responsable régional de la distribution électrique depuis 1975, puis chef de service de l'ERD, puis responsable régional de l'Electrification Rurale, tout ce parcours est à l'ONE MAROC. Actuellement je suis à la retraite depuis 1999. J'exerce actuellement le métier de formateur à LYDEC MAROC au sain d'un cabinet privé. Mon intéret est de développer des applications pédagogiques sue Excel dans les domaines de l'électrotechnique et de l'énergie solaire.