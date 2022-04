Mustapha EL KHALIFI

Nom : El khalifi

Prénom : Mustapha

Date de naissance : 01/01/1969

Adresse : Hay errahma secteur c n°1294 sale

Tel : 06 68 27 19 55

Email : MustaphaKhalifi@gmail.com



FORMATION ACADEMIQUE



1991 : BACCALAUREAT EN ELECTROTECHNIQUE

1992_1993 : NIVEAU DEUG EN PHYSIQUE

FORMATION PROFESSIONNELLE



1994_1995 : TECHNICIEN EN ELECTRICITE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE.

2004 : FORMATION EN MATIERE DE SECURITE ET LUTE CONTRE L’INCENDUE

2005 : FORMATION EN INFORMATIQUE BUREAUTIQUE.



EXPERIENCES PROFESSIONELLES



Chef d’équipe en maintenance au sein de la société atlantic denim 2007_2010 :

 Faire le planning des entretiens préventifs.

 Assurer le bon fonctionnement des machines productives.

 Contrôler les Travaux effectués par les techniciens.

 La recherche et le développement d’un matériel productif.

 Intervenir à l’achat des pièces de rechanges.

Chef d’équipe au sein de la société dye Wash 1996_2007 :

 Installation, réparation, dépannage des machines productives.

 Contrôle et gestion d’équipe maintenance.

 Stage de 3 mois a Alcatel Alsthom1994.

 Stage de 3 mois a ONE 1995.



CONNAISSANCES



Electricité industriel, pneumatique, hydraulique, automatisme, installation et mise en service des variateurs de vitesses AC, étude et démarrage des moteurs à courant alternatif et continu, compresseur d’air, chaudière de vapeur, travaux sur les ponts électriques, entretien des postes de transformation BTet MT.



Langues



Arabes : langue maternelle

Français : lu, écrit, parlé.

Anglais : connaissance



Loisirs



Voyage, sport, internet.



Mes compétences :

RIGOUREUX