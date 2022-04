Mustapha EL MAMOUNI

Gérant depuis 2014 de la société " Titane Iberia sl" a Barcelone , espagne

La société titane Iberia sl opère en qualité de négoce en matériaux de construction et d'intermédiaire auprès d'une multitude de sociétés en Europe .

L' Italie et l’Espagne sont les principaux interlocuteur dans le domaine du revêtement sol type carrelage,marbre



nous avons la possibilité effectuer tous recherches de produits en provenance de ces pays.(carrelage,faïence,parquet,fenêtre aluminum et pvc,peinture,sanitaire,cuisine,agrégat....) et bien d'autre produit.



Intermédiaire en exportation pour les pays du Maghreb et d'Afrique(Maroc,Algérie,Tunisie,Mauritanie,cote d'Ivoire, Sénégal, ect....)



Nous sommes spécialisés dans la fabrication de mobilier de chambre d'hôtel​ dans sont ensemble.

Unité de fabrication de mobilier basé en Espagne sur une surface de 10 hectares ( 100000 m2 )



