Mustapha EL-MASTOURI

Actuellement Ingénieur fraîchement diplômé de l'Ecole Hassania des travaux Publics (EHTP), je suis en recherche active d’un emploi où je peux exploiter mes compétences et mon savoir-faire dans le Génie Civil.



Mon stage d’initiation professionnelle chez Al Omrane m’a permis d’approfondir mes connaissances dans la passation d’un marché et les étapes d’élaboration d’un projet de construction. En tant qu’assistant ingénieur au grand projet de la construction de la nouvelle gare Rabat-Agdal, mon stage à la société TGCC a confronté mon intérêt pour le suivi de l’avancement des travaux, la décortication des procédés et l’amélioration des prix d’exécution des sous-ouvrages. Mes expériences professionnelles ont suscité également mon intérêt vis-à-vis les exigences de la qualité, la rapidité et le bon rendement des travaux sur chantier.



Quant à mon PFE chez l’entreprise multinationale ALSA, il m’a permis de s’ouvrir sur d’autres environnements de travail tel que celui du transport et de la logistique et de rassembler de diverses disciplines afin de répondre à une problématique ultime : la réduction de la consommation du gasoil dans la flotte d’ALSA City Agadir ; Parmi ces disciplines je cite : la statistique, l’Ingénierie des méthodes, la recherche opérationnelle ainsi que le Génie Civil ; plus précisément les chaussées. En outre, ce projet a été une occasion pour moi de gérer une équipe et d’acquérir les compétences managériales nécessaires pour réussir cette gestion.



Mes compétences :

Autocad

C Programming Language

C++

ArcGIS

Microsoft Excel

Autodesk

Microsoft Project