Mustapha EL MATAOUI

COMPÉTENCES AU DOMAINE



Etude et Recherche dans le domaine de la valorisation des matières minérales et de la fabrication des verres, céramiques, matériaux composites, matériaux émergents, etc.…



Réalisation de divers travaux et essais depuis le stade laboratoire ou pilote jusqu’à la collaboration à la conception d’installations industrielles



Mise au point des schémas d’essais de simulation de fabrication des matériaux selon des procédés variés.



Etude, Amélioration et Développement des procédés de fabrication des métaux, alliages, polymères et composites…



Accompagnement projets, Assistance à la résolution des problèmes quotidiens de production, la conception, ou le contrôle des produits.