Mustapha EL OUARDI

Je m'appelle Mustapha , et j'habite à Saint Juéry



- j'aime la vie, ses bons comme ses mauvais côtés. J'estime que les coups durs nous endurcissent, et les épreuves nous font avancer



- j'aime les choses bien faites, et ne me contente que très rarement de "à peu près", je suis limite trop perfectionniste parfois



- j'aime me rendre utile : aider les autres, dans la mesure de mes moyens ou de mes connaissances, rendre service



- j'aime le contact humain : quelle que soit la couleur, l'âge, l'origine, on a tous une histoire, une vie, quelque chose à apporter, à partager avec son prochain



- j'ai horreur de l'hypocrisie et du mensonge. Je n'aime pas les menteurs, les fourbes, les profiteurs, les vaniteux, les fainéants, les tricheurs



- je déteste l'injustice (il y en a bien trop à mon goût dans ce monde)







Mes compétences :

Lecture de plans et de schémas et notices techniqu