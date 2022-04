Mustapha EL YOUSSOUFY

Diplômé d'un D.U.T en Génie électrique et informatique industrielle, je suis à la recherche active d'un contrat d'apprentissage pour préparer un diplôme d'ingénieur en génie électrique à l'INSA de strasbourg.

Dynamique, souriant et possédant l'esprit d'équipe, j'ai pu découvrir le secteur de recherche et développement ainsi que la fonction d'un technicien supérieur lors d'un stage de dix semaines au sein du pôle d'interventions techniques de la mairie d'Audincourt.



Mes compétences :

Programation microcontroleur 16f877A et 16f887

Programation automates industriels : Schneider, WA

Programation FPGA en langage VHDL et blocs fonctio

Automatismes industriels

Programation en langage Ladder, structuré, grafcet

Informatique industrielle

Distribution électrique (NFC 15-100 ET 18-510)

Electronique de puissance

Electrotechnique

Essais et mesures machines à courant continu, asyn

Traitement numérique du signal ( DSP Analog Devic

Programmation en langage Python sous Linux

Labview

Traitement du Signal