Mustapha ELGUASSEM

Maroc animation est une agence spécialisée dans l’organisation d’événements pour particuliers et professionnels. De la conception à la coordination, nous vous accompagnerons tout au long de l’organisation de vos événements marquants, quel que soit le lieu que vous aurez choisi au Maroc

Que vous ayez déjà une idée précise de votre projet ou que vous soyez en panne d’inspiration, n’hésitez pas à nous contacter, la pièce qui manque à votre organisation…

Mariage, séminaire, convention, colloque, incentive, lancement de produit, inauguration, soirée, festival... Nos prestations vont du simple conseil à l’organisation d’un projet bien ficelé, en passant par la création totale d’un évènement sur mesure... Lieux de réception, traiteurs, DJs, photographes… tous les prestataires avec lesquels nous travaillons partagent nos valeurs et ont pour objectif d’être les maillons forts d’une formidable chaîne… celle qui vous guidera jusqu’àu jour J ! Nos activités s'étendent au Maroc entier.



Animation, spectacles et organisation des kermesses et fêtes pour enfants et Adultes au maroc !!



Description



Animation pour enfants :

- Organisation des soirées, anniversaires, baptêmes, fêtes de mariage...

- Organisation des kermesses, sorties de distraction, voyages...

- Organisation des formations, forums, séminaires, teams building...

- Organisation des ateliers de formation en théâtre, musique, danse et arts plastiques.

- Location et installation de matériel de sonorisation et d'éclairage.

- Organisation des fetes d'anniversaire pour les enfants et les adultes.



Mes compétences :

Animation

Evénementiel

Maquillage

Maroc

Organisation

Spectacle