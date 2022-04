Mustapha ES SAKHI

Fonctions:



Architecture, modélisation, refonte et réorganisation. Étude, développement et conception des systèmes d'informations. Définition du besoin et des spécifications de développement. Automatisation des Tests unitaires, d’intégration et fonctionnels. Traitement, transformation, synchronisation et intégration de données. Élaboration et gestion de bases de données. Infrastructure, supervision et automatisation du parc applicatif. Qualimétrie et audite de code.



Languages : Java/J2EE (Jsf, Struts, Jsp, Spring (mvc, core, batch), Hibernate, Ejb3, Jpa, Rmi..) C/C++, C#, .net, XML/XSLT/XPath, XHTML/CSS/Java script…

Méthodes : UML, Design Patterns,

Bases de données : Oracle, Mysql, Sql server, Postgresql

Architectures logicielles : SOA, N-tiers, MVC,

Architectures Distribuées :Web Service, EJB3, Client / Serveur,

Outils: Eclipse, XMLSpy, Enterprise Architect, Microsoft Visio, NetBeans, Visual Studio .Net 2005, toad..

Gestion de Projets : Maven, Ant, SVN, GIT

Serveurs d’application: Tomcat, Jboss, Weblogic,

Intégration Continue : Jenkins, Hudson, Sonar, RobotFramework..

Environnement : Unix, Linux, Windows



Mes compétences :

Bases de données

Bases de données Oracle

Batch

Compétences Techniques

CORE

CSS

Design

Design Patterns

EJB3

Hibernate

J2EE

JAVA

Java j2ee

Java script

Jpa

JSF

JSP

Languages

Methodes

MVC

Mysq

Oracle

RMI

Spring

spring mvc

Struts

UML

Xhtml

XML

XPath

XSLT