Mustapha ESSADIKI

Voilà la offre service.



Notre société est un cabinet de décoration et d'aménagement d'intérieur et spécialisé aussi dans le domaine du BTP et les travaux tout corps de métier :

-Inox et aménagement terrasse.

- Faux plafond et plâtre.

- Peinture et peinture Décorative.

- Carrelage.

- Plomberie et électricité.

- Papier peint.

- Tout travaux de construction et réaménagement.

- Travaux de granit et marbre.

✳Et aussi la Décoration en menuiserie bois: *cuisine cuisine.

*meuble salle de bain.

*dressings et armoires .

*parquet.

*bibliothèque.

*niche murale.

*étagères décorative.

*meuble chaussures.

✳Nos avantages :

- Des propositions sur mesure de décoration.

- Visite technique gratuite.

- Accompagnement et conseils gratuits.

- Plan et croquis 3D de toute la maison.

- Devis gratuit.

- Accompagnement du début du projet jusqu'à la fin.

- Signature de contrat fiable pour protéger les intérêts du client et garantir ses droits.

-Prix d'usine et adéquation avec tout les budgets.

- Service après vente assuré.

- Assistance technique et intervention après chantier dans un délai de 24h.

- Traitement des réclamations à temps réel.

- Équipe des chargées clientèles entièrement à votre disposition.

⛔Pour toutes demandes d'informations contactez nous sur le numéro de téléphone 0808542095/ 0661343638

nos conseils sont gratuits ou réservez un RDV.