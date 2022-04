Mustapha FATHI

• Plus de 12 ans d’expérience professionnelle,

• Aguerri des activités recrutement, la formation, développement des Ressources Humaines,

• Habile au pilotage de projets, à la conduite du changement et à l’amélioration des performances,

• Coach interne d’une trentaine de managers,

• Disposant d’un porte feuille et réseau professionnel riches,

• 7 ans de résidence en France, diplômé de l’Etat Français.



Mes compétences :

Management de la performance

Ressouces humaines

Gestion de projets

Gestion des carrières

Etudes RH

Formation professionnelle

Résolution des conflits

Négociation

Amélioration continue

Performance management