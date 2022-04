Mustapha FONSAU

Après plusieurs années en tant que consultant, et un MBA à la main, j'ai créé Next Challenge.

Comme son nom l'indique, cette structure transpose ma vision même du "serial innovation, investment and renewing".

Dans la société française très conservatrice, l'entrepreneur ne peut être vu comme un salarié mais certainement un bon conseil et bon soutien logistique pour son développement.

Aujourd'hui, Next Challenge est une structure hybride qui assure des prestations d'expertises, de formations, bientôt de régies et pourquoi pas de négoces dans quelques années dans des domaines qui me sont méconnaissables.

Après 4 années d'existence, j'ai appris une règle fondamentale, pour me développer, il faut écouter le client. Un vendeur qui n'analyse pas l'expression du besoin peinera à gagner sa propre crédibilité.

Aujourd'hui, je suis architecte technique sur plusieurs technologies, rien de surprenant si on voit le temps que j'ai passé à faire et défaire des solutions, je suis commercial, très débutant sur le coup. je suis surtout un entrepreneur qui cherche à s'entourer du bon conseil car on ne sait pas tout...



Mes compétences :

