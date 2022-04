Je suis Mustapha FOUZI, un jeune diplômé de l'école Polytechnique d'Agadir, Universiapolis; en génie informatique. Au cours de mon parcours, j'ai effectué des stages dans différentes entreprises , où j'ai travaillé sur différents sujets informatiques. Maintenant, je suis à la recherche d'une première occasion qui convient à mon profil.



Merci de me contacter sur : fouzi.mustapha07@gmail.com



Mes compétences :

Programmation informatique

MySQL

Java 2 Enterprise Edition

Java

Shell scripting

JQuery

XML

XHTML

Visual Basic

UML/OMT

Prolog

Oracle

NetBeans

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

JavaScript

HTML

C++

C Programming Language

Assembler