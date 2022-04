Mustapha GALAL

Ayant commencé mes premiers stages dans le domaine de la logistique au sein de la compagnie marocaine des hydrocarbures CMH durant les mois de vacances d'été des années 1987 , 1988 et 1990/1991/1992 respectivement en tant que DISPATCHER CITERNES ET TRANSPORT , ACHETEUR et MAGASINIER cette expérience m'a fournis les soubassements de ma carrière en logistique ;

Ainsi je me suis orienté "Logistique" , en 1993 j'ai pris ma Licence en sciences économiques option Gestion des Entreprises et Management ; matière à option : Gestion des stocks .

Ma carrière a débuté officiellement en octobre 1993 à CEGELEC comme acheteur projet " Poste de transformation électrique de MATMATA et TOULAL " avant de me confier le magasin central , le magasin outillage , le magasin pièces autos et les magasins des chantiers en tant que Responsable Magasiner de CEGELEC MAROC durant une période avoisinant 10 ans , par la suite j'ai entamé une autre expérience dans une logistique structurée en câblage auto en tant Responsable des Magasins SEWS CABIND MAROC "Magasin Réception , Magasin des encours et Magasin Expédition " dans le même sens j'ai franchi une autre expérience dans une logistique plus performante à Matis aerospace LABINAL "Groupe SAFRAN" comme Responsable magasinier avant de regagner Delattre levivier Maroc comme Responsable des expéditions .

Ma passion pour la logistique m'a poussé à faire un mastère en ingénierie logistique à l'EHTP-ENCP entre 2008 et 2011 et je compte faire une Exécutive MBA en Supply Chain Management. Double diplomation ESITH / Université Laval.