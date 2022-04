Mustapha HADDADJ

21 ans d'expérience dans le domaine des services notamment dans les banques parmis les 1er avoir touché du doigt le marketing opérationnel appliqué aux banque algréiennes en Algérie



les domaines de compétences sont le support et vente , animation commerciale des marchés de la banque Entreprise , particuliers et profession libérales



marketing stratégique au marketing opérationnel de la banque depuis la direction générale a l'agence vitrine de la banque



mener a bien des plan de communication jusqu a l'impact et l'objectif conatif



Mes compétences :

Maitrise des techniques marketing services