Mustapha HAMDI

Location de voiture a Marrakech, Casablanca et a Agadir :

Riche d'une grande expérience notre agence de location de voitures vous garantie une satisfaction et un professionnalisme unique. Louez votre véhicule pour vos vacances en famille ou week-end, ou une utilisation dans le cadre de votre travail au Maroc. CASABLANCAR sarl vous propose un parc diversifié de véhicules et une équipe professionnelle tenant compte des désirs actuels de sa clientèle.

Livraison a votre arrivee ou a votre hotel dans les principaux ville du Maroc :

Avec CASABLANCAR sarl, vous louez une voiture dès votre arrivée à l'aéroport, ou à votre hôtel et dans les principales villes du Maroc. Nous mettons à votre disposition la voiture à l'aéroport et nous la récupérons où vous le souhaitez. Profitez de nos tarifs attractifs, d'un service de qualité avec un large choix de véhicules récents.