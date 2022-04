Mustapha HASSEN-BEY

Consultant en Gestion et Investissement

Créateur de sites vitrines et de logos d'entreprise

REDACTEUR PUBLICITAIRE ( Copywriting) :

L'idée est de présenter aux clients, par des mots, les qualités attrayantes du produit que vous voulez vendre, pourquoi il est le meilleur, et pourquoi il vaut plus que son prix.

Exemples de commandes : brochures, annonces, , campagnes de marketing direct, sur le Web, manuel de vente, communiqué de presse, totem,newsletter, bulletin de vente, discours, ou même article.

Commandes recherchées auprès de :

Sociétés de conception graphique, de marketing, de Relations Publiques., des agences de publicité, Société d’événementiel, Services commerciaux , de Marketing ou de communication d'Entreprises.



Mes compétences :

Rédacteur Publicitaire

Conseil RH

Consultant management

Consultant Investissement