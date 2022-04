Mustapha Hichem TOUAMI

Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature .je suis Travailleur, rigoureux et disponible, c’est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre entreprise. Possédant une motivation sans faille,je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez.



Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à votre équipe.

Mon manque d’expérience professionnelle n’entame en rien ma volonté à occuper ce poste et me pousse, au contraire, à faire mes preuves. Le challenge proposé est à la hauteur de mes espérances.



Ce premier emploi va marquer le début de ma vie active, dont la réussite est entre mes mains.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer lors d’un entretien.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel