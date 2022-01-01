Mustapha IGOUZOULN

Entreprises
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Aksal
- RESPONSABLE SAV
Casablanca
2011 - 2018
ACCEUIL+SUIVI DES RECLAMATIONS+DESTION DES DOSSIERS+REPARATION+MISE EN PLACE DES SOLUTIONS...ECT
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ASSWAK ASSALAM (YNNA HOLDING)
- RESPONSABLE SERVICE APRES VENTE
2009 - 2011
GESTIONS DES RECLAMATIONS CLIENTELE,SUIVI DES RECLAMATIONS AVEC LES FOURNISSEURS,SATISFACTION CLIENTELE,GESTION DES RETOURS ET MISE EN PLACE DES PROCEDURES GARANTIES.
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BIM STORES
- RESPONSABLE MAGASIN
Istanbul
2009 - 2009
GESTION D'UN MAGASIN,MARCHEDISING,GESTION DES STOCKS,AFFECTATION DES EQUIPES,TRAITER LES PROBLEMES SOULVES,SUIVI DES VENTES ET RECEPTION DU MARCHANDISE.
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BEST ELECTRONICS/GEANT SAUDI LIMITTED
- SALES MAN SPECIALISTE EN MARKETING
2006 - 2008
GESTION DES STOCK,MARCHANDISING ET VENTE DES MATERIELS ELECTROMENAGER.
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AVENFIL S.A.R.L CALL CENTER
- CHARGE DE CLIENTELE
2005 - 2005
PROSPECTION DES CLIENTS,PRISE DES RENDEY-VOUS ET VENTE.
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GSM AL MAGHRIB
- RESPONSABLE POINT DE VENTE
2002 - 2004
GESTION DU MAGASIN,GESTION DES STOCKS,SUIVI DES COMMANDES ET VENTE.
Formations
Pas de formation renseignée