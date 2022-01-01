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Mustapha IGOUZOULN

Casablanca

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • Aksal - RESPONSABLE SAV

    Casablanca 2011 - 2018 ACCEUIL+SUIVI DES RECLAMATIONS+DESTION DES DOSSIERS+REPARATION+MISE EN PLACE DES SOLUTIONS...ECT

  • ASSWAK ASSALAM (YNNA HOLDING) - RESPONSABLE SERVICE APRES VENTE

    2009 - 2011 GESTIONS DES RECLAMATIONS CLIENTELE,SUIVI DES RECLAMATIONS AVEC LES FOURNISSEURS,SATISFACTION CLIENTELE,GESTION DES RETOURS ET MISE EN PLACE DES PROCEDURES GARANTIES.

  • BIM STORES - RESPONSABLE MAGASIN

    Istanbul 2009 - 2009 GESTION D'UN MAGASIN,MARCHEDISING,GESTION DES STOCKS,AFFECTATION DES EQUIPES,TRAITER LES PROBLEMES SOULVES,SUIVI DES VENTES ET RECEPTION DU MARCHANDISE.

  • BEST ELECTRONICS/GEANT SAUDI LIMITTED - SALES MAN SPECIALISTE EN MARKETING

    2006 - 2008 GESTION DES STOCK,MARCHANDISING ET VENTE DES MATERIELS ELECTROMENAGER.

  • AVENFIL S.A.R.L CALL CENTER - CHARGE DE CLIENTELE

    2005 - 2005 PROSPECTION DES CLIENTS,PRISE DES RENDEY-VOUS ET VENTE.

  • GSM AL MAGHRIB - RESPONSABLE POINT DE VENTE

    2002 - 2004 GESTION DU MAGASIN,GESTION DES STOCKS,SUIVI DES COMMANDES ET VENTE.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau