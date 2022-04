Mustapha JADDOR

J'ai 7 Ans d'expérience en Informatique



je possédes les qualités, compétences et diplômes suivants:



j'ai une bonne résistance au stress



j'ai l’esprit d’équipe



je possédes une expérience significative en service clientèle



Forte orientation client, excellentes aptitudes relationnelles



Solides aptitudes à la communication orale et écrite.



j'ai un fort intérêt pour l’informatique.



Mes compétences :

Windows

impression

antivirus)

- Suivre l’état des stocks.

- Gérer le Parc Informatique et préparer les confi

- Assister les utilisateurs du site dans les domai

- Etablir des diagnostics de dysfonctionnement et

- Réaliser les archivages et superviser les sauveg

internet

connexion réseau informatique

Office

paramétrage logiciel et sécurité)

- Participer à des projets d’infrastructure