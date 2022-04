Mustapha JAMIL

Nous avons l’honneur de vous présenter notre société STEQ qui a pour vocation la vente et la distribution de matériels :



Électricité BT.MT :

Câble domestique et industriel, chemin de câble, interrupteurs et prises, boîtes et coffrets,

accessoires, interphones et vidéophones, tube orange, flexible, protection…



Pré-câblage informatique :

Goulotte, plinthe, prise informatique, armoire, coffret, câble informatique, panneau de

brassage, cordons…



Fibre optique :

Luminaires, réglettes étanches, hublots étanches, plafonniers, appliques, éclairages industriels…



STEQ s’oriente vers le négoce et la commercialisation des produits électriques. Pour vous assister, notre équipe est disponible, réactive et disposée à vous fournir des services qui répondent le mieux à vos besoins et à vos exigences en termes de coût et qualité.



STEQ prend part activement aux séminaires organisés par les maisons mères à

l’échelon national et international, ce qui nous permet d'être toujours en parallèle avec

l’actualité technologique et donc de vous offrir des produits avec une grande valeur ajoutée. Notre satisfaction au même titre que celle de tous nos clients, constitue notre référentiel d’actions.



Espérant que notre offre retiendra votre intention, nous souhaitons être référencés parmi vos meilleurs fournisseurs, et nous vous remercions de la confiance que vous témoignerez à notre ambitieuse société