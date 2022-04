Mustapha JR

Madame, Monsieur ;

j'ai l'honneur de venir par la présente lettre, vous proposer mes services au poste de Responsable Commercial

Étant convaincu de pouvoir apporter ma participation positive au développement de l’entreprise et de son chiffre d’affaires , je tiens à vous informer, Madame, Monsieur, que j'ai une expérience très riche et probante en tant que chef de secteur et responsable commercial dans les métiers de distribution et commercialisation de produits de grande consommation, ainsi que les compétences requises pour accompagner une équipe de force de vente afin de réaliser les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la direction; mon sens de responsabilité, ma disponibilité et mon esprit de challenge sont autant d’atouts pour ma réussite dans ce poste.





Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word