Mustapha Kamel BABALI

Bonjour Monsieur,



Je possède un diplôme de DESS en logistique obtenu à ISGP d’Alger (Institut Supérieur de Gestion et de Planification) avec mention Très Bien.



J’occupe actuellement le poste de « Supply and Distribution Manager » au sein d’une multinationale GSK (KlaxoSmithKline) qui exerce dans le secteur de la fabrication et la distribution de produits pharmaceutique.



J’ai intégré cette société (GSK KlaxoSmithKline) en mars 2003 ou j’ai occupé plusieurs postes de responsabilités entre autre Planning Manager, Supply and Warehouse Manager et finalement Supply and Distribution Manager depuis avril 2010.



Les différentes tâches réalisées depuis le début de ma carrière m’ont permis de développer plusieurs aptitudes nécessaires à la réalisation des objectifs qui m’ont été tracés.