La rigueur , la franchisse, la discipline, la persévérance, la conviction ensemble ont toujours abouti à une réussite



Mes compétences :

Gestion des stocks

Revision Gle des turboalternateurs

Réparation et révision Gle de tubines GE ALSTOM

Gestion de la maintenance

Essais électriques

Côntrole metrologique

PDR turbine et alternateur

Armoire et moteur elect