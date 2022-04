Mustapha KARIM

Monsieur,



Je m'appel KARIM Mustapha, j'ai 24ans, mon origine c'est de Ouarzazate, J’ai récemment obtenu un diplôme d’études fondamentale en Economie et Gestion parcours Finance et Banque à l'Université Cadi Ayyad, FSJES Marrakech en 2015,

J’ai récemment une formation professionnelle dans le domaine des centres d'appel chez la Société CALL EDEN. J’ai une expérience professionnelle dans l'installation et la maintenance des ordinateurs Poste et Portable, de plus j'ai des compétences en Graphisme (Montage Professionnel des Vidéos, Photoshop, Logo Designer, Cards Business..)



Étant présentement à la recherche d’une première expérience de travail significative,

j’ai le désir d’exploiter concrètement mes habiletés et compétences personnelles.

Je suis une personne munie d’une bonne facilité d’apprentissage et d’une grande

persévérance. À l’école, on me décrit comme étant un élève responsable et discipliné,



Je suis convaincu que ma nature sociable me permettrait d’offrir un service adéquat et respectueux à

votre clientèle.



Également, je suis impliqué dans plusieurs activités sportives parascolaires et ceci

m’a permis de développer de bonnes stratégies en lien avec le travail d’équipe. Je m’y suis

aussi découvert un leadership efficace et de bonnes aptitudes dans l’organisation

d’activités.



J’aimerais avoir l’occasion de vous rencontrer pour vous parler davantage de mes

compétences.