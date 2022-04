Mustapha KHALDOUN

MISE EN VENTE D'UNE ENTREPRISE

(ACTIVITE PRINCIPALE : FABRICATIONS METALLIQUES ET

MENUISERIE ALUMINIUM)



ATELIERS CONSTRUITS SUR UN TERRAIN DE 600 M2 A LA Z.I. AL

MASSAR DE MARRAKECH

2 FAÇADES EN R+2 CONSTRUITS et LIVRES EN JUIN 2011

SARL AU CAPITAL DE 900.000,00 DHS CREE EN AOUT 2002

15 SALARIES QUALIFIES et EXPERIMENTES

MACHINES ET MATERIEL PROFESSIONNEL EN BON ETAT

SOCIETE A JOUR DE SES DECLARATIONS FISCALES ET SOCIALES

FABRICATION DE MATERIEL BTP, TRAVAUX METALLIQUES SUR

MESURE + MENUISERIE ALUMINIUM

SOUMISSIONS AUX MARCHES PUBLICS AINSI QU'AUPRES DES

PROMOTEURS PRIVES + CLIENTS PARTICULIERS

NOMBREUSES REFERENCES "ROFESSIONNELLES PUBLICS ET

PRIVEES

VENTE DE LA SOCIETE FONDS ET MURS

MURS, FONDS DE COMMERCE, SAVOIR FAIRE ET PERSONNEL