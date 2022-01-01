Mustapha KHALDOUN

MISE EN VENTE D'UNE ENTREPRISE
(ACTIVITE PRINCIPALE : FABRICATIONS METALLIQUES ET
MENUISERIE ALUMINIUM)
ATELIERS CONSTRUITS SUR UN TERRAIN DE 600 M2 A LA Z.I. AL
MASSAR DE MARRAKECH
2 FAÇADES EN R+2 CONSTRUITS et LIVRES EN JUIN 2011
SARL AU CAPITAL DE 900.000,00 DHS CREE EN AOUT 2002
15 SALARIES QUALIFIES et EXPERIMENTES
MACHINES ET MATERIEL PROFESSIONNEL EN BON ETAT
SOCIETE A JOUR DE SES DECLARATIONS FISCALES ET SOCIALES
FABRICATION DE MATERIEL BTP, TRAVAUX METALLIQUES SUR
MESURE + MENUISERIE ALUMINIUM
SOUMISSIONS AUX MARCHES PUBLICS AINSI QU'AUPRES DES
PROMOTEURS PRIVES + CLIENTS PARTICULIERS
NOMBREUSES REFERENCES "ROFESSIONNELLES PUBLICS ET
PRIVEES
VENTE DE LA SOCIETE FONDS ET MURS
MURS, FONDS DE COMMERCE, SAVOIR FAIRE ET PERSONNEL
Pas de formation renseignée