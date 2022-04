Mustapha KHORSI

Après 28 ans d'expérience dans le domaine de la gestion administrative des approvisionnements et de la logistique ,les gestion budgétaire, les finances publiques, commerce international; j'aspire à consolider mes connaissances et mettre en valeur mes compétences professionnelles et participer dans le cadre d'une organistion économique ,à l'amélioration des résultats, on se basant sur l'application des concepts modernes du pilotage de la performance et le management de la croissance. j'y crois profondément à la réussite d'une strategie commerciale quand elle est l'oeuvre de toute l'équipe avec la participation de tout le personnel . tel est mon principe pour lequel j'œuvre sans cesse .



Mes compétences :

management

leadership

negociation internationales

stratégie commerciale

finances d'entreprise

diplomatie commerciale

investigations commerciale

vérification des projets de contrats ( juridique,

maîtrise des techniques bancaires d'exécution de c