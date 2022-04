Mustapha LAAYOUNI

PROJECT MANAGER



Manager avec 13 ans d’expérience dont 7 ans en Management de projet chez CGI Technologies et Services, j’ai de bonnes capacités de communication (orales et écrites) et un background technico-fonctionnel important dans un contexte multiculturel.



Dynamique, rigoureux et flexible, doté du sens de la relation client et d'une volonté à relever les défis, je reste garant des engagements pris. Je dispose aussi de solides connaissances en déploiement de processus et conduite de changement suite à de nombreuses participations aux audits de certifications (CMMi, ISO 9001, 27001, …) ainsi que des connaissances en Agilité et management visuel déployé sur les projets gérés actuellement (Certification PMP en cours de préparation, certification CISA prévu en trimestre 2 de 2016).



J’ai aussi participé à plusieurs avant-vente sur le marché local principalement sur des projets HR ACCESS.



SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES

• Management d’équipes et de projets dans un contexte international ou national

• Management du Delivery, des transitions & transformations

• Pilotage des coûts, délais, productivité et qualité

• Gestion des risques et plans d’actions associés

• Communication (ascendante et descendante), reporting et animation des comités

• Sens du service client, écoute, esprits d’initiative, de synthèse et d’analyse

• Pratique procédures, recommandations, bonne pratiques et amélioration continue

• Gestion des plans de progrès et d’industrialisation

• Certification CMMi Level 3, ISO 9001, ISO 27001



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP CRM

SAP

Oracle PL/SQL

ISO 900X Standard

Delphi

Business Objects

Audit

UNIX

Sybase

Shell

Selligent

Seagate Crystal Reports

Sage Accounting Software > Sage Line 100

SAP QM CA

SAP ABAP

RPG400

Oracle HR

Oracle Forms

Oracle 9i

Oracle

Offshore Oil & Gas

Microsoft Transact-SQL

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET Technology

Mantis

JavaScript

ISO 27001 Standard

IBM OS/400

IBM AS400 Hardware

DB2

CMMi - Capability Maturity Model Integration

CGI Web Development

C Programming Language