Mustapha LABBAOUI

On vous propose des prestations de qualité avec des produits efficaces et des méthodes et procédés actuelles surtout la rapidité d'intervenir et d’exécution notre champ d'activité est :



* Désinsectisation (lutte anti-cafards,punaises des lits,puces,mouches,moustiques,moucherons...)

* Dératisation

* Désinfection

* Nettoyage et entretien

* Désherbage

* Entretien ménager toutes surfaces

* Remises en état de propreté de locaux après travaux

* Nettoyages de façade

* Entretien de surfaces vitrées

* Espaces verts

* Débouchage des fosses sceptique



Découvrez et essayez nos innovations qui feront certainement votre bonheur.Nous sommes à votre écoute pour vous offrir des services répondant au mieux à vos exigences. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.



Labbaoui hygiène services

Cité colonel OTHMANE BT14 N° :11 BIRTOUTA_ALGER

TEL/FAX : 021.44.19.94

MOB : 0551.12.34.49

Email : hyginet_services@yahoo.fr