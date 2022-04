Mustapha LEFJEL, a développé une solide expertise dans les domaine de la gestion des ressources humaines et du commercial, à travers les expériences acquises au sein de plusieurs entreprises nationales et internationales. Il dispose d’une longue expérience professionnelle, tant au Maroc que dans plusieurs pays africains (Tunisie, Algérie Côte D’Ivoire…), dans les domaines de management des ressources humaines, management commercial et management du changement.



Il a travaillé 15 ans avec le groupe Nestlé dont 8 ans en tant que DRH de NESTLE MAROC où il a contribué à la création du département RH et à l’implémentation des outils de GRH du groupe : recrutement, évaluation des besoins et plan de formation, évaluation des performances, communication interne, système de rémunération et classification, et relation avec les partenaires sociaux. Il a été également en charge auprès de Nestlé Côte d’Ivoire, de la restructuration de la direction commerciale, avec l’implémentation des Best Practices du groupe dans la Vente, le CCSD et le Marketing.



Dans le domaine associatif, Mustapha LEFJEL est membre fondateur de la fondation Zakoura - Education. Il a contribué au lancement du programme de l’éducation non formelle au Maroc en créant les vingt premières écoles de la fondation dans la région de Doukkala.



Mustapha LEFJEL est actuellement coach et consultant dans le domaine du commercial et du management des ressources humaines. Dans ce cadre, il a réalisé diverses missions relatives aux coaching de dirigeants et l’organisation des ressources humaines dont la mise en place d’outils de GRH, développement des compétences managériales et management commercial.



Ses compétences clés sont :



*Coaching entrepreneurial,

*Accompagnement des équipes de projets de changement organisationnel,

*Diagnostic organisationnel et élaboration de projets de développement,

*Ingénierie de formation,

*Formation et animation de séminaires en management des équipes :

 Conduire l’Entretien annuel d’évaluation,

 Management d’équipe et des personnes,

 Manager par Objectif,

 Choisir et adapter ses styles de management,

 Gérer ses priorités et optimiser son temps, de travail

 Manager au quotidien,

 Diagnostic, objectifs et outils de pilotage,

 Formation de formateur,

 Le Manager Coach,

 Le coaching d’équipe,

 Le coaching entrepreneurial,

*Formation et animation de séminaires en management commercial,

 Visite de Vente,

 POP Driver,

 Technique du merchandising,

 Planification commerciale : du plan stratégique à la visite client,

 Management des clients traditionnels,

 Management des clients modernes,

 Manager son équipe de vendeur au quotidien,

 Outils d’amélioration de productivité commerciale,

 Management territorial,

*Formation et appui technique en vente et marketing aux AGR

 Adapter son produit au marché,

 Prospecter de nouveaux clients,

 Diversifier ses produits,

 Marquer ses produits,

 Emballer ses produits,

 Promouvoir ses produits sur le marché local,

 Coaching professionnel.



Mes compétences :

Coaching

Commercial

Diagnostic organisationnel

Entrepreneurial

Formation

formation management

Gestion de changement

GRH

Management

Manager

Planification

Recrutement