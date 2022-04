Lauréat d´une prestigieuse école d´ Ingénieurs , avec en plus un Mastère spécialisé en Ingénierie Logistique et Transport, j´ai une expérience riche de plus de 20 ans dans plusieurs Groupes nationaux et internationaux.

Je souhaite donc faire bénéficier toute entreprise, qui vise son développement, de mon expertise et mon savoir faire acquis au cours de mon parcours professionnel dans différents postes de Management .



Mes compétences :

Conseil