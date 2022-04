Mustapha MAAMRI

Je m'appelle Mustapha Maâmri, j'ai 28 ans, je suis originaire d'Erfoud, une fois le Bac en poche, j'ai décide de m'orienter vers l'Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Erfoud, dans laquelle j'ai suivi un cursus de Technicien Spécialisé en Gestion des Entreprises sur 2 ans, et après une licence pro filière gestionnaire comptable et financier à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Suissi.

Durant la période de ma formation, j'ai vraiment pu tirer profit d'un savoir faire correspondant parfaitement au profil de la Gestion & Comptabilité, et par rapport à mes expériences, j'ai eu la chance d’effectuées plusieurs stage pratique au sien de déférents sociétés, ce qui m'aider à développer mes connaissances et mes compétence, le sens d'organisation, et le sens de responsabilité, qui m'en accorder une valeur pour mon cursus professionnelles, et actuellement je suis à la recherche d'un emploi.



Mes compétences :

Logiciels de gestion et de comptabilité

Comptabilité analytique

Etablir des déclarations fiscales et sociales

Comptabilité générale

Calcul et analyse des écarts

Elaborer un budget prévisionnel