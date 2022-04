Mustapha MAJDOUL

MUSTPAHA MAJDOUL

61 Bis Cours Gambett 34 000 Montpellier

majdoul34@yahoo.frArray







FORMATION UNIVERSITAIRE :

• DEA Economie Spatiale Régionale et Urbaine, Université de Montpellier 1, (1985)

• DESS Gestion de projets Université, Montpellier 1, (1989)

• Docteur es sciences économiques diplômé de l’Université de Montpellier 1, (1992)



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :

• Enseignant, chargé de recherches et d’encadrement à l’Université de Montpellier 1, (1991-1994)



* Chef d’entreprise et gérant des sociétés suivantes dans les secteurs de la formation, du service, de l’immobilier et de la restauration à Montpellier :

• SARL OROGESTION (Société de formation et de conseils auprès d’entreprises) (1989-1995)

• SARL Saveurs du Maroc 1995-2008)

• SARL Saveurs Méditérranéennes (2006-2010)

• SARL HAZ (depuis 2010)

• SCI les 2M (depuis 1996)

• SCI MH (depuis 1997)

• SCI la Méditérranéenne (depuis 2005)



* Mandats Politiques, Consulaires et Administratifs :

• Administrateur TAM (Transport de l’Agglomération de Montpellier) 2001 à 2008.

• Administrateur de l’Ecole Supérieur de Commerce Sup de Co de Montpellier 2008-2010.

• Adjoint aux Transport, circulation et écomobilité à Montpellier de 2001 à 2008.

(Médaillé d’Or du Club des Villes Cyclables en 2003)

• Promoteur du jumelage de la ville de Montpellier avec la ville de Fès)

• Conseiller de la communauté d’Agglomération de Montpellier de 2001 à 2008.

• Président de la Commission développement à l’international de la CCIM 2008-2010

• (Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier).

• (Promoteur de du jumelage de la CCIM de Montpellier avec la CCIS de Fès)

• (Promoteur de convention de partenariat entre CCIM et CCIS de Souss Massadra)

• Président de la commission appels d’offre à la CCIR LR 2008-2010

(Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale Languedoc Roussillon)

• (Promoteur de la mutualisation des appels d’offre des CCI de la région LR)

• Actuellement conseiller du Président de la CCIM et Ambassadeur de la CCIM



* Engagements Associatifs et Citoyens :

• Président Fondateur du Club des Chefs d’Entreprises Méditerranéennes (depuis 1999).

(Aide à la création d’entreprises et à leur développement au niveau local et à l’international)

• Membre fondateur du collectif des Enfants du Maroc.

• Vice-Président (Ancien Président) du CESAM (Association de psychologues au service des personnes en souffrance psychologiques)



* Parcours Politique :

• Militant écologiste depuis 1999.

• Membre du Conseil Fédéral d’EELV (Parlement du parti)

• Candidat aux élections cantonales sur le 7ème canton de Montpellier en 2011.

• Candidat aux élections législatives sur la 2ème circonscription de l’Hérault en 2012.

• Tête de liste EELV aux municipales de 2014 à Montpellier.

• Conseiller municipal de Montpellier (depuis 2001)

• Conseiller de l’agglomération de Montpellier (depuis 2001)