Mustapha MANI ALAOUI

L'agent de crédit:

L’agent de crédit analyse la demande du micro-entrepreneur lors d’un entretien et très souvent se rend à son domicile afin d’évaluer sa capacité à rembourser ainsi que la viabilité de son projet. Une fois pré-sélectionné, un comité de sélection réunissant plusieurs agents de crédit ainsi que la direction de l’IMF décide d’accorder ou non le micro-crédit.

donc l'agent de crédit c'est un:

Analyste

organisateur

Travaille dure pour établir des relations sociales et professionnel.



Mes compétences :

Informatique