Mustapha MANJAL

Actuellement Responsable Qualité Sécurité Environnement en poste chez S2PI.

J'apprécie particulièrement les valeurs d’entreprise gérée sainement, qui sont pour moi des valeurs essentielles.



Mon poste actuel m'a permis de me former aux missions essentielles d'un service QHSE qu'il s'agisse de gérer la relation avec les législateurs, de déployer une norme de la série ISO 9000 ou de suivre une démarche qualité et/ou d’amélioration continue.

Je suis motivé par le défi.



Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon parcours, le périmètre de ma mission fut assez large.

En effet, si j'ai débuté ma carrière par un parcours industriel classique, je me suis rapidement orienté vers la problématique de gestion de la qualité, des risques professionnels, et de l’environnement, et j'ai par la suite fait le choix de me former en Management QHSE.

De par mes formations et mes expériences professionnelles, je suis en capacité d'intervenir sur des missions d’audit, de conseil et de formation auprès de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, qu'elles soient internes ou non.



Mes compétences :

Microsoft Office 2016

Polyvalent

2017 : Formation Responsable Santé Sécurité en ent

2014 : Formation Responsable Qualité Et Audit qual

Internet